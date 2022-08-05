“الصحة”: المنشآت الصحية الخاصة يحق لها تحصيل رسوم لإضافة الإجازة المرضية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكدت وزارة الصحة أنه يتم تحصيل رسوم في المنشآت الصحية الخاصة مقابل خدمة إضافة الإجازة المرضية عبر منصة «صحة». ونوّهت الوزارة بالتواصل معها عبر الرقم 937 أو الرسائل الخاصة في «تويتر»، وذلك حال وجود أي ملاحظات حيال ذلك. وأفادت بأن تقييم الحالة الطبية في المراكز الصحية يتم من قبل الطبيب المعالج، ويتم إصدار الإجازة المرضية عبر منصة «صحة»، وتكون الإجازات المرضية الصادرة من المنصة معتمدة. كما أنها يجب أن تكون مفيدة بأن يمكن للمستفيد الاطلاع على الإجازة المرضية وطباعتها عبر المنصة: https://slenquiry.seha.sa/ وأشارت إلى أن ذلك الأمر يتطلب رمز الخدمة المرسل إليه والذي يبدأ بـ«GSL» إضافة إلى رقم الهوية. أخبار قد تهمك وكانت وزارة الصحة قد أتاحت استعراض ومشاركة وطباعة الإجازة المرضية على جوال المستفيد، عبر تطبيق «صحتي»، وذلك بعد إصدارها من المراكز المعتمدة لإصدار الإجازات المرضية.

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