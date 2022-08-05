السفير الحميداني يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى جمهورية إثيوبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، لمدير عام إدارة المراسم في وزارة الخارجية الأثيوبية ديمكا أتنافو.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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