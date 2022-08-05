أكثر من 50 أسرة منتجة تشارك بمهرجان بريدة للتمور

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المناطق_القصيم
تشارك أكثر من 50 أسرة منتجة وحرفية ورائدة أعمال في مهرجان بريدة للتمور المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة ..
ويهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة التي تقدم العديد من المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية المختلفة ، ورائدات الأعمال لدورهن الفاعل في تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة ، إضافة إلى سعي وزارة البيئة والمياه والزراعة المنظم للمهرجان للتركيز على الصناعات التحويلية للتمور بمختلف أصنافها ومشتقاتها التي تقدمها الأسر المنتجة بمختلف الاهتمامات.
يذكر أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 3 آلاف شاب وفتاة، ويقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض التي تعني بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية .
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Source almnatiq
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