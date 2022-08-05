الصين تُعلن إلغاء وتعليق عدد من الملفات مع واشنطن بسبب زيارة بيلوسي

︎

.



أعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، تعليق عدد من الملفات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان هذا الاسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين ستلغي لقاءً للحوار مع عدد من القادة العسكريين، وستعلق المحادثات مع أمريكا حول التغير المناخي”.

وعبرت الوزارة عن تنديدها بما وصفته بـ”الاستخفاف” الذي أبدته بيلوسي حيال رفض الصين الشديد لزيارتها إلى تايوان.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

