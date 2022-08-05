تعرف على الخدمات التي يقدمها مطار الملك خالد عبر خدمة الواتساب التفاعلية

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استعرض مطار الملك خالد الدولي خدمة الواتساب التفاعلية، وما يقدمه لعملائه من خلالها.

ولفت إلى أن الخدمة تتيح للمستفيد طرح استفساراته للرد عليها، فضلا عن إمكانية استعراض معلومات عن الرحلات ومواعيدها.

وأضاف أنه يمكن للمستفيد حجز الرحلات وتلقي إشعارات بشأنها من خلال خدمة الواتساب التفاعلية، بجانب الاطلاع على معلومات بشأن مرافق المطار والمحلات التجارية والمطاعم ومواقف السيارات والمطارات الأخرى في المملكة.

وأبانت أن الخدمة تتيح للمستفيد الإبلاغ عن الأمتعة المفقودة، والاطلاع على محاكاة لرحلة الطائرة من المطار، كما تستهدف الخدمة ذوي الإعاقة بجانب العديد من الخدمات الأخرى.





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Source akhbaar24

