إنجاز رياضي جديد للمملكة في بطولة اليوغا الدولية

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تمكن الفريق السعودي في رياضة اليوغا، من تحقيق مراكز متقدمة عالمياً في بطولة اليوغا الدولية، التي نُظّمت مؤخراً من قبل اللجنة الدولية لليوغا.

ويُعد الفريق السعودي لليوغا هو الفريق العربي الوحيد الذي شارك في بطولة اليوغا الدولية، التي ضمت مشاركة 19 دولة، ونظمتها اللجنة الدولية، بإشراف الأمم المتحدة.

واستحوذ البطل السعودي حسن حجاج على الميدالية البرونزية فئة اليوغا الاستعراضية وعلى المركز الثالث، وعلى المركز الرابع على فئة الأسانا التقليدية.

كما حصلت اللاعبة مروة خير الدين على المركز الرابع عالمياً في اليوغا أسانا التقليدية، بينما حققت اللاعبة شيخة العرف المركز السادس، وبهذا الإنجاز نجح الفريق السعودي في التفوق على أكثر من 170 لاعبًا من دول العالم.

وشارك في البطولة التي جاءت ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لليوغا مشاركة 170 لاعباً من 19 دولة من ضمنها: الهند وفرنسا وبلجيكا والصين وماليزيا وتايلاند وتضمنت البطولة تمارين ووضعيات خاصة برياضة اليوغا مسجلة بطريقة الفيديو.

وقال البطل السعودي حسن حجاج إن الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لليوغا وفي في أول مشاركة دولية له تعد بداية مبشرة وواعدة في البطولات المقبلة، معربا عن سعادته بما حققه رغم صعوبة المنافسة، مبديا آمله في تحقيق العديد من الميداليات والمراكز العالمية في البطولات المقبلة.

وأكدت اللاعبة مروة خير الدين، الحاصلة على المركز الرابع عالمياً أن ما تم إنجازه يعد خطوة إلى الأمام، مضيفة: “لم أتوقع أن أحقق مركزاً عالمياً وتصنيفاً متقدماً على دول أخرى؛ لأنه لم يكن هناك إعلان قبل فترة كافية من البطولة”.

وأشارت: “تم تنظيم البطولة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لليوغا، ولكنني كنت حريصة على التدريب بجد ومثابرة، والفضل يعود إلى اللجنة السعودية لليوغا؛ لتوفيرها حزمة من البرامج والأنشطة لتطوير أداء اللاعبين”.

من جانبها، أعرب اللاعبة شيخة العرف، عن سعادتها الغامرة بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أنها لم أتوقع أن أحقق هذا الإنجاز العالمي خاصة أنها ما زلت في بداية مرحلة الاحتراف، موضحة أن هذا الفوز العالمي سيكون دافعا قويا للمرحلة القادمة في ممارستها لرياضة اليوغا.



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Source akhbaar24

