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اجتاحت عاصفه عاتية، المنطقة الصناعية بمدينة ساجر بمنطقة الرياض، أدت لسقوط العديد من “هناجر” الورش والمستودعات، واقتلاع أشجار وأعمدة إنارة وقلب إحدى السيارات. وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة جانباً من الأضرار التي خلفتها العاصفة التي ضربت الموقع عصر أمس الخميس، والتي صاحبتها أمطار غزيرة. واستنفرت بلدية ساجر فرقها وآلياتها التي باشرت الموقع وعملت على إزالة المخلفات التي أغلقت الطريق العام، وعملت صيانة أعمدة الكهرباء التي سقطت بفعل الرياح، وذلك بعد فصل خطوط الكهرباء عن الموقع.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسقطت “الهناجر” واقتلعت الأشجار.. هذا ما خلفته عاصفة عاتية اجتاحت “صناعية ساجر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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