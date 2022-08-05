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أمطار غزيرة على ظهران الجنوب

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المناطق_عسير

هَطَلَت اليوم أمطارٌ غزيرة على محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير سالت على إثرها الأودية والشعاب .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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Source almnatiq


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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