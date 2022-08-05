منصة أبشر تستقبل طلبات وظائف أمن المنشآت للنساء غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تبدأ منصة أبشر توظيف غدًا السبت في قبول طلبات وظائف قوات أمن المنشآت للكادر النسائي وفق الجدول الزمني المعلن من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

التقديم على وظائف أمن المنشآت للنساء

يذكر أن التقديم متاح للكادر النسائي فقط خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 13/ 1/ 1444 هـ، حيث يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر – توظيف.

مهام القوات

يذكر أن أمن المنشآت تقوم بالعديد من المهام من بينها ما يلي:

1- توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية والصناعية والحيوية من خارج كل منشأة والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل .

2- إجراء التفتيش الأمني من خلال نقاط التفتيش سواء للآليات أو للأشخاص للتأكد من الوضع الأمني بشكل عام .

3- إجراء التفتيش الأمني للتأكد من مستوى أداء الأمن الصناعي بالمنشأة .

4- المشاركة في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة .

5- متابعة تنفيذ التعليمات والنظم والقرارات الصادرة من الجهات العليا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية بالمنشآت البترولية والصناعية والحيوية.

6- مباشرة الحوادث التي تقع في المنشآت الواقعة في حدود مسئولياتها الأمنية والتحقيق فيها مبدئياً أو تسليمها للجهات المختصة حسب التوجيهات الصادرة والمنظمة لهذا الشأن .

7- الإشراف على تسليح رجال الأمن الصناعي والتأكد من تدريبهم على السلاح الناري والعصي الكهربائية ومتابعة حالة السلاح والتفتيش عليه في كافة المواقع .

8- القيام بتحليل المخاطر الأمنية حول المنشآت وإعداد الخطط اللازمة لتفاديها وإجراء الفرضيات المتنوعة للتأكد من مدى فاعليتها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

9- إعداد وتدريب منسوبي القطاع من خلال إلحاقهم بالدورات التخصصية والقيام بزيارات للمعارض الداخلية والخارجية مما يساهم في رفع مستوى الأداء لمنسوبيها .

10- القيام بجمع المعلومات وإجراء الإحصاءات المتعلقة بعمـل القطاع .