محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 177 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 303 حالات، ولا وفيات جديدة. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 810,760 حالة، من بينها 4499 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 112 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 797,004 حالات، في بلغت حصيلة الوفيات 9257 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة .. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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