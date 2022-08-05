اخبار الخليج – حميدان يتلقى نسخة من رسالة دكتوراه الأبيوكي عن «وسائل التواصل الاجتماعي في الأداء الابتكاري»

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، الدكتورة سمر عادل الأبيوكي، في مكتبه بالوزارة، حيث أهدته نسخة من رسالتها في الدكتوراه «وسائل التواصل الاجتماعي في الأداء الابتكاري: دراسة ميدانية على العاملين في قطاع الإعلام بمملكة البحرين».

وقد أشاد حميدان بالجهد البحثي الذي قامت به الأبيوكي في إعداد بحثها الأكاديمي، والذي تناول دور وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بكل من السلوك الابتكاري والتفكير الإبداعي ودلالتهم وأثرهم على الأداء الابتكاري للعاملين في قطاع الإعلام في مملكة البحرين، إضافة إلى الربط ما بين الابتكار والإعلام، منوهاً بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نقل المعلومات والاستفادة منها في تطوير المحتوى الإعلامي، معرباً عن اعتزازه بالشباب البحريني وإسهاماته العلمية في مختلف المجالات.