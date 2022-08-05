اخبار الخليج – في تعميم لوزير العمل: التدريب المهني بالحضور الفعلي الإلزامي

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً لجميع مؤسسات التدريب المهني المرخصة المعتمدة من قبل الوزارة بإلزامية القيام بأنشطة التدريب حضورياً، بما يسهم في تعزيز العملية التدريبية وضمان تحقيقها لأهدافها.

وجاء في التعميم، أنه على أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية بالمؤسسات التدريبية الالتزام بالتواجد في مقر المؤسسة التدريبية أثناء فترات الدوام الرسمي، وتوجيه جميع المتدربين بنص القرار والتحقق من التزامهم بالحضور الفعلي أثناء فترة التدريب النظري والعملي، ويشمل ذلك عمليات التقييم والامتحانات والتدريب على رأس العمل.

كما حدد التعميم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمؤسسة التدريبية وضرورة عدم تجاوزها، ومراعاة توافر المرافق الصحية والاستراحات للمتدربين وتوافقها مع المعايير الصحية المحددة، وسيتم البدء بعملية اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪوري ﻋﻠﻰ المؤسسات التدريبية من قبل مفتشي وزارة العمل، وذلك ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ الإجراءات الواردة في التعميم، علماً بأنه سيتم تطبيق الجزاءات المقررة في حال عدم التزام أي مؤسسة تدريبية في هذا الخصوص.