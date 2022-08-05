اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يعزي الرئيس الفلبيني في وفاة الرئيس السابق

محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاة، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولشعب جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين، فيدل راموس، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعمر المديد ولأهل وذوي الفقيد جميل الصبر والسلوان.

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