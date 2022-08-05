شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يفاجئ ثنائي الهلال السعودي قبل مباراة ألميريا الأحد المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد بخوض مباريات ودية والاستعدادا بشكل قوي من أجل بداية الموسم الكروي الجديد وانطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022-2023.

الهلال يدخل معسكرا ببريطانيا استعدادا للموسم الجديد

ويخوض فريق الهلال السعودي معسكرا إعداديا في برمنجهام يخوض خلاله بعض المباريات الودية التجهيزية للفريق وللاعبي الفريق بعد فترة التوقف الأخيرة للدخول في أجواء المباريات قبل انطلاقة الموسم.

ومن المنتظر أن يواجه فريق الهلال السعودي نظيره ألميريا الإسباني الأحد المقبل ضمن المعسكر التحضيري المقام في برمنجهام.

تغييرات دياز في تشكيل الهلال

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل معسكر الهلال، فإن رامون دياز المدير الفني للفريق قد يدفع ببعض اللاعبين بشكل مفاجئ خلال المباراة المقبلة أمام الفريق الإسباني لتجهيزهم سريعا للموسم القادم.

وأكدت التقارير بأن دياز سيدفع بكل من عبدالله عطيف مكان قائد الفريق سلمان الفرج بسبب إصابة الأخير، فيما يتجه المدير الفني الأرجنتيني للدفع بناصر الدوسري بدلا من ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيسر.

ومن جانبه، قام دياز بإجراء بعض التدريبات الصباحية والمسائية خلال الأيام الماضية وركز على الجوانب الخاصة باللياقة خلال فترات التدريب المختلفة من أجل الإعداد البدني للفريق بعد فترة التوقف الماضية.

وفي الفترة المسائية يقوم دياز بعقد بعض التطبيقات التكتيكية داخل الملعب ومن ثم يقوم بإجراء مناورة فنية على جزء من الملعب، فيما يقوم بعض اللاعبين بالإلتزام بالبرنامج التأهيلي مثل ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي.

يذكر أن معسكر برمنجهام يستمر حتى 13 أغسطس الجاري وسيتضمن خوض مباراتين وديتين وستكون الأولى أمام ألميريا الإسباني يوم الأحد القادم.