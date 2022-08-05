الصين تفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بسبب زيارة تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات فرضت الحكومة الصينية اليوم الجمعة عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ردا على زيارتها الأخيرة إلى تايوان، وفقا لـ”العربية”.

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