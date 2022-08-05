محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنها قدمت احتجاجات رسمية للدول الأوروبية المعنية ومبعوثي الاتحاد الأوروبي بسبب التصريحات المتعلقة بتايوان الصادرة عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وذكرت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي قدم الشكاوى الدبلوماسية أمس الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تقدم احتجاجا لدول ومبعوثين أوروبيين بسبب تصريحات مجموعة السبع بشأن تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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