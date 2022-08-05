ارتفاع بأسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يسجل 216 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا عن الأسعار التي سجلتها أمس الخميس.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.05 ريال، 57.61 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.05 ريال، 52.81 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 189.05 ريال، 50.41 دولار، فيما وصل عيار 18 إلى 162.04 ريال، 43.21 دولار.