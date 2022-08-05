اخبار الخليج – السعودية: أمطار وسيول في الجنوب.. وطقس شديد الحرارة في «الشرقية»

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط السعودية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج