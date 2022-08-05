رقم قياسي.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بـ”كورونا”

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المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية 112901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و273 ألفا و11 . وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 47 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و191 حالة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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