هل يسمح للمواطنين استضافة معتمرين من خارج المملكة؟.. “الحج والعمرة” تُجيب

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المناطق_مكة
حسمت وزارة الحج والعمرة، الجدل بشأن استضافة المواطنين لمعتمرين من خارج المملكة.
وأوضحت “الحج والعمرة”، أن تأشيرة “عمرة مضيف” تم إلغاؤها، مشيرة إلى أنه يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة.
كما نوهت الوزارة إلى أنه في حالة وجود أي مستجدات بشأن استضافة المواطنين لمعتمرين من خارج المملكة، سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.
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Source almnatiq
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