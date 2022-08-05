تحدث كل 10 ملايين ولادة.. أمريكية تضع مجموعتين من التوائم

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هناك فرصة واحدة فقط من كل 10 ملايين لولادة مجموعتين من التوائم المتماثلة فى وقت واحد، لكن آشلى نيس البالغة من العمر 35 عاما تحدت كل احتمالات أن تصبح أما لـ 4 أطفال، حيث أنجبت نيس توأمين متطابقين – فتاتان وصبيان – فى 28 يوليو بعد ولادة قيصرية فى مستشفى ماساتشوستس العام فى بوسطن، الولايات المتحدة.

أثارت القصة إعجاب مستخدمى الإنترنت في جميع أنحاء العالم لأن فرص ولادة مجموعتين من التوائم المتماثلة لا تكاد تصل إلى حد كبير، وأن الأطفال حديثي الولادة وصلوا قبل نحو 12 أسبوعا مما كان متوقعا، بحسب times now news.

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Source almnatiq

