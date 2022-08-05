شاهد: لحظة مرور ثعبان ضخم بجوار طفلتين تلهوان في مياه السيول

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر، ثعبان ضخم، وهو يمر بجانب طفلتين تلهوان بمياه إحدى المستنقعات التي خلفتها السيول.

ووثق المقطع، لحظة مرور الثعبان بجوار الطفلتين، اللتين كانتا تلهوان في المياه، حيث لم تنتبه أيًا من الفتاتين إلى الثعبان أثناء مروره بجوارهما

وفي مقطع آخر، ظهر أحد المواطنين وقد تمكن من قتل الثعبان، وأخذ يرفعه بعصا في يده.

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Source almnatiq

