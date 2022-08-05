جامعة الباحة تعلن توفر 19وظيفة صحية شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد 19 وظيفة صحية، وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأوضحت الجامعة مسميات الوظائف وهي طبيب مقيم، وطبيب نائب، وفني معمل اسنان، وذلك في عدد من التخصصات.

وأكدت أنها ترغب في إشغال هذه الوظائف بالكفاءات الوطنية المؤهلـة علميا وعمليا عـن طريق المسابقة الوظيفية والتي سـوف يبـدأ التقديم عليهـا إلكترونيا عبر موقع الجامعـة الإلكتروني على الرابط التالي: من هنــــــــــــــــا