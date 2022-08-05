القبض على قائد مركبة تعمّد السير عكس الاتجاه بأحد الطرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ألقت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة تعمد السير عكس الاتجاه في أحد الطرق. وأظهر مقطع فيديو، قائد المركبة وهو يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضح “المرور”، أنه جرى ضبط قائد المركبة المُخالفة، مع إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة. أخبار قد تهمك

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