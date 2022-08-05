في حين أن المدرب الوطني يحقق الألقاب المحلية للأندية السعودية؛ سواء كانت على مستوى الفئات السنية في الأندية أو المنتخبات، إذ حقق المدرب السعودي في العام المنصرم جميع بطولات الفئات السنية في الدوري الممتاز لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وفي المنتخبات السنية، حققوا أرقاماً كبيرة، لم يسبق تحقيقها من قبل، إذ تأهل 3 منتخبات سنية لكأس العالم في العام نفسه، والتأهل لأوليمبياد طوكيو، وتحقيق بطولة غرب آسيا، وتحقيق كأس آسيا لدرجة الشباب والمنتخب الأولمبي.
ومع ذلك اللجنة الفنية تقف حجر عثرة في وجه المدرب الوطني، بوضع اشتراطات تمنع المدرب من التمكين وعدم مزاولة عمله كمدير فني، واشتراط رخصة (B) الآسيوية لدرجة البراعم من الموسم القادم، والناشئين والشباب من الموسم الماضي.
وهم يعلمون أن المدربين الوطنيين يطالبون بفتح دورة (B) التي طال انتظارها، وغالبية المدربين السعوديين الذي يعملون في الأندية الممتازة والأولى يحملون رخصة (C)، التي تمنعهم من الاستمرار كمديرين فنيين في الأندية.
هناك مدربون منجزون وتم تكريمهم من قبل الاتحاد السعودي هذا العام، وهذا الموسم رخصة الـB، التي أصبحت حلماً للمدرب الوطني، جعلته خارج أسوار النادي بسبب الاشتراطات التي وضعتها اللجنة الفنية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه أوروبا تقتحم دورينا .. وعربي وحيد .. و2 من أمريكا اللاتينية
- هل يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني؟ استشاري يجيب
- “لن يعود بعد 4 أشهر” ..قانوني يكشف مفاجأة حول مدة إيقاف اللاعب “حمدالله”
- تسولوا من المُصلين والمارة.. الإطاحة بعدد من المتسولين في مكة
- 135.4 مليار ريال فائض ميزانية المملكة في النصف الأول من 2022
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه B تحطم المدرب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.