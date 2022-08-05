محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنه لا يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “هي نفسها من ناحية القيمة الغذائية والفائدة أوالضرر الصحي؛ لا فرق بين السكر الأبيض والسكر البني ولا بين العضوي وغير العضوي”.
وأضاف “جسمك يحتاج حد معين من السكريات (وغيرها) فلا تتجاوز حد حاجة الجسم اليومية (تقاس حسب نشاطك ووزنك وصحتك)، مؤكداً أن أي زيادة عن هذا الحد ترهق أعضائك وتسبب سمنة وأمراض مزمنة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني؟ استشاري يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.