تسولوا من المُصلين والمارة.. الإطاحة بعدد من المتسولين في مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضبطت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، عدداً من المتسولين خلال قيامهم بالتسول من المارة والمُصلين في عدة مواقع.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مُقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر أثناء توقف المركبات أمام إحدى الإشارات المرورية، وكذلك ضبط ورصد مُقيم من الجنسية البنجلادشية تابع لإحدى شركات النظافة عقب قيامه بالتسول بشكل مباشر من المُصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.
ونجحت في ضبط مُقيم من الجنسية البنجلادشية تابع لإحدى شركات النظافة بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحلات التجارية، إلى جانب رصد وضبط مُقيم من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحلات التجارية.
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