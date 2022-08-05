شاهد..أمطار غزيرة على “المدينة المنورة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينةالمنورة تزامنًا مع تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول والأودية والشعاب في مناطق مختلفة من المملكة، أظهرت مقاطع تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة علي منطقة المدينة المنورة

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