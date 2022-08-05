بدء المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب.. والكشف عن المناطق المستهدفة

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المناطق_متابعات أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف العام على أعمال برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام، بدء العمليات التشغيلية والرحلات الجوية للمرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار. وأوضح أنه سيتم الاستمطار على مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، والتي تشمل الطائف والباحة وعسير وجازان، إضافة إلى سواحلها. وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لأعمال المرحلة الأولى من برنامج استمطار السحب على مناطق الرياض والقصيم وحائل. يذكر أن برنامج استمطار السحب هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها ولي العهد، ومبادرة يقوم عليها المركز لتتكامل مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والبحث عن طرق لتنمية الموارد ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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