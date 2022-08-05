مستجدات الغـزو الروسي.. كييف تتنازل عن بعض الأراضي و3 سفن مُحملة بالحبوب تستعد للإبحار

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اضطرت أوكرانيا للتنازل عن بعض الأراضي في شرق البلاد تحت ضغط هجوم روسي واسع، فيما وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لأوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر عن طريق نشر قـوات في مناطق سكنية.

أوكرانيا تتخلى عن بعض الأراضي

قالت أوكرانيا، إنها اضطرت للتنازل عن بعض الأراضي في شرق البلاد تحت ضغط هـجوم روسي واسع خلال الفترة الحالية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغط الذي تتعرض له قواته المسـلحة في منطقة دونباس شرق البلاد بأنه “جحيم”، لافتاً إلى وجود قتـال شرس حول أفدييفكا وقرية بيسكي المحصنة، حيث أقرت كييف بأن “العدو الروسي حقق نجاحا جزئيا” في الأيام القليلة الماضية.

وشدد الجيش الأوكراني على أن القوات الروسية شنت هجومين على الأقل على بيسكي لكن قواته تمكنت من صدهما.

اتهام من العفو الدولية لأوكرانيا

اتهمت منظمة العفو الدولية، أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر عن طريق نشر قوات في مناطق سكنية.

بدوره قال البيت الأبيض، إنه يتوقع أن يحاول المسؤولون الروس إلصاق التهمة بالقوات الأوكرانية في الهجوم على بلدة أولينيفكا على الخطوط الأمامية الأسبوع الماضي، الذي أودى بحياة أسرى يحتجزهم الانفصاليون الموالون لروسيا.

3 سفن محمّلة بالحبوب الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن 3 سفن محمّلة بالحبوب ستبحر اليوم (الجمعة) من أوكرانيا في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه نتيجة للعمل المكثف والتنسيق في مركز التنسيق المشترك من المخطط أن تبحر اليوم 3 سفن من الموانئ الأوكرانية في إطار (اتفاقية) شحن الحبوب.

وبحسب المركز الذي يتولى الإشراف على تصدير الحبوب الأوكرانية يبلغ إجمالي حمولة السفن الثلاث 58 ألف طن من حبوب الذرة، حيث يفترض أن تبحر سفينتان من تشورنومورسك في جنوب أوكرانيا، فيما ستبحر السفينة الثالثة من أوديسا.



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Source akhbaar24

