هل يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني؟ استشاري يجيب

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أكد د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنه لا يوجد فرق بين السكر الأبيض والبني.
وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “هي نفسها من ناحية القيمة الغذائية والفائدة أوالضرر الصحي؛ لا فرق بين السكر الأبيض والسكر البني ولا بين العضوي وغير العضوي”.
وأضاف “جسمك يحتاج حد معين من السكريات (وغيرها) فلا تتجاوز حد حاجة الجسم اليومية (تقاس حسب نشاطك ووزنك وصحتك)، مؤكداً أن أي زيادة عن هذا الحد ترهق أعضائك وتسبب سمنة وأمراض مزمنة.
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Source almnatiq
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