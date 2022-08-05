“لن يعود بعد 4 أشهر” ..قانوني يكشف مفاجأة حول مدة إيقاف اللاعب “حمدالله”

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حمدالله
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كشف القانوني أحمد الأمير أن قرار إيقاف اللاعب المغربي “عبدالرازق حمد الله “يبدأ من بداية الموسم الرياضي وليس من تاريخ صدور القرار وهو الثاني من أغسطس الحالي.
وأضاف عبر حديث له مع الإعلامي عبدالعزيز المريسل في إحدى المساحات بـ تويتر :” أن إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر يبدأ مع أول جولة يوم 25 أغسطس ثم يتوقف ولا يُحتسب مع نهاية الجولة الثامنة التي يتوقف فيها دوري المحترفين بتاريخ 16 أكتوبر ثم يُستأنف إيقاف حمدالله مع عودة الدوري في منتصف ديسمبر”.
ويدل حديث القانوني أحمد الأمير على أن حمدالله قد يعود إلى نادي الاتحاد بداية من فبراير المقبل على أقصى تقدير، أو ربما في بداية مارس.
وكانت أعلنت لجنة الاحتراف حكمها في قضية “تسجيلات” حمدالله ، وقررت إيقافه 4 أشهر وغرامة 300 الف
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Source almnatiq
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