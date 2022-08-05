شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من مرتضى منصور على بيان الأهلي ويوجه رسالة نارية لـ شويير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على بيان النادي الأهلي المصري، بخصوص أحداث مباراة الأحمر أمام نظيره فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المصري.

مرتضى يرد على بيان الأهلي



وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "الزمالك أكثر فريق تعرض للظلم التحكيمي منذ 50 عامًا، ولكن الأهلي يعلن الانسحاب بسبب هدف تسلل، والسبب فيما يحدث في القاعة الحمراء هو محمود الخطيب رئيس النادي، الذي أصر على استكمال الموسم الماضي من مسابقة الدوري".

مرتضى يهاجم الخطيب

وتابع: "كما يفعل الآن حينما دخل في صدام مع الشركة المتحدة للإعلام، إلى أن انسحبت من إدارة قناة الأهلي،

وحرام أن تضلل إدارة الأهلي الجماهير، وتخرضها ضد المنطومة الرياضية، ولجنة الحكام".

وأكد أن الزمالك يحترم التحكيم بالرغم من أنه الأكثر تعرضًا للظلم، والأهلي خسر جميع بطولاته هذا الموسم ولم يفز بشئ ماعدا السلة لأن الزمالك لم يشترك من الأساس، والمشكلة لدى الخطيب نفسه".

مرتضى يهاجم أحمد شوبير

وعن الإعلامي أحمد شوبير وسمير محمود عثمان الحكم السابق، قال:" شوبير يحرض الجماهير على الحكام، بعد أي قرار ضد الأهلي".

وواصل: "أرسلت للشركة المتحدة بأن شوبير لايصلح أن يكون مقدم برامج رباضية في قناة محايدة، وسمير عثمان قال لشوبير ربنا يكون في عون الحكام، ليرد عليه الأخير ويكون في عوننا".

واختتم: "شوبير يحاور سمير عثمان، وأحمد الشناوي، بغرض تحريض الجماهير، وافتعال حالة احتقان في الشارع الرياضي".