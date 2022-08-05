شاهد: لأول مرة إنشاء منازل من الخرسانة الجاهزة في حائل.. والكشف عن مدة البناء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

وثق مواطن مقطع فيديو لإنشاء منازل من الخرسانة الجاهزة في حائل.

واستعرض المواطن خلال الفيديو بعض القطع الخرسانية والمنازل تحت الإنشاء. لافتا إلى أن هذه الطريقة تسرع بعملية تسليم الإسكان للمنازل.

وقال المواطن :أن “المباني تكون قوية وثابتة، والتصميم جيد.” مشيرا إلى أن هذه المنازل تتميز بأسعار ها المنخفضة.

وتابع، فكرة جيدة أن يتم إنشاء المنزل في فترة زمنية قصيرة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر “.

يذكر أن الخرسانة الجاهزة هي آخر تقنيات المعمار الهندسي في البناء، وهي عبارة عن خرسانة تصنع داخل المصانع و تأتي جاهزة للموقع وتجمع الوحدات الخرسانية معا لتكوين المبنى.