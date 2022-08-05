شاهد.. السيول تداهم منزل مواطن بعسير وتتحول لشلال منزلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيول أحد رفيدة بمنطقة عسير وهي تداهم منزل أحد المواطنين. وأظهر الفيديو مياه السيول وهي تسقط بقوة من أعلى سلم المنزل إلى الدور الأرضي . فيما تداول المغردون المقطع بطريقة طريفة تحت عنوان شلال منزلي. أخبار قد تهمك

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