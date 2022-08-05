شاهد.. صاعقة تضرب برج الساعة أثناء هطول الأمطار الغزيرة على مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وثق مقطع فيديو صاعقة رعدية ضربت برج الساعة مساء الخميس، أثناء هطول الأمطار على مدينة مكة. وحولت الصاعقة سماء مكة إلى نهار ، فيما شهدت مكة وعدد من محافظات المنطقة هطول أمطار غزيرة أمس الخميس. ونبه المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير وحائل والجوف وتبوك ونجران ومكة المكرمة والرياض والحدود الشمالية، حيث تشهد أمطار رعدية ورياح نشطة مع تدني في مستوى الرؤية الأفقية. أخبار قد تهمك

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