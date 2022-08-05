شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين النصر والاتفاق من أجل التعاقد مع مدافع منتخب بلجيكا هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر أغسطس الجارى أن أحد مدافعي منتخب بلجيكا مطلوب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

منافسة بين النصر والاتفاق للتعاقد مع مدافع بلجيكا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن حسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية فإن فريق الاتفاق والنصر يسعيان للتعاقد مع مدافع بلجيكا جايسون دينايير لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان عقد اللاعب جايسون دينايير قد انتهى عقده يوم 1 يوليو الماضي، ويحق اللاعب الانضمام إلى أي نادي بالمجان في صفقة انتقال حر.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة الفريقان الاتفاق والنصر تواصلا بالفعل مع دينايير ووكيل أعماله من أجل معرفة موقف اللاعب من الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الموسم المقبل.

وأكد الشبكة إلى أن اللاعب دينايير يفاوض حاليًا عدة عروض أبرزهم رين الفرنسي وفريق جالاتا سراي التركي، كما يمتلك اللاعب عدة عروض من أندية إسبانية.

عرض الاتفاق

وأوضحت الشبكة أن عرض نادي الاتفاق يتضمن مبلغ مالى كبير في السنة الواحدة، مع عقد لمدة 4 مواسم، ولكن على الجانب المقابل لم تفصح إدارة النصر على العرض.