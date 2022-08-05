اخبار الخليج – سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يزور طائفة البهرة في لندن

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقًا من قيم التعايش والتسامح بين جميع الأديان والطوائف، وفي ظل حرص مملكة البحرين الدائم على مد جسور التواصل مع كافة الحضارات والثقافات، والحوار بين الأديان وتثبيتًا للروابط التي تجمع المملكة مع شركائها من مختلف دول العالم، وبدعوة من سلطان البهرة مفضل سيف الدين، حضر معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، فعاليات طائفة البهرة المقامة حالياً في لندن بمناسبة شهر محرم.
حيث أستهل سلطان البهرة مفضل سيف الدين اللقاء بإلقاء كلمة قدم فيها جزيل الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وشعب مملكة البحرين على ما يقدمونه من إسهامات جليلة تحظى بها طائفة البهرة في المملكة من تقدير واهتمام منذ سنوات طويلة. كما أعرب عن شكره وتقديره لقيام معالي سفير المملكة بالمشاركة مع الجالية في إحياء الشعائر في شهر محرم مشيدًا بما تتمتع به البحرين من حرية دينية تكفل ممارسة كافة الشعائر دون تمييز في مجتمع متحاب ومتنوع ثقافيًا ودينيًا.
من جانبه، قدم معالي السفير جزيل شكره وإمتنانه إلى سلطان البهرة على دعوته الكريمة ومشاركته أبناء الجالية لهذه المراسم ومتمنيًا له وللحضور دوام الصحة والعافية.
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