الولايات المتحدة تعلن جدري القردة “حالة طوارئ صحية عامة”

محمد بن مسعود - الدمام - وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا في اتصال هاتفي “نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس، ونحث كل أميركي على التعاطي مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس”.

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة بالفيروس.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أفادت نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإعلان تفشي جدري القردة حالة طوارئ صحية.

وسبق لسلطات ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي الأمريكية أن أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية. كما صدر إعلان مماثل عن منظمة الصحة العالمية في 23 يوليو الماضي.

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يشار إلى أنه تم اكتشاف أولى الإصابات بجدري القردة لدى البشر في العام 1970، وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري البشري الذي تم القضاء عليه في عام 1980.

وينتقل المرض عن طريق الاتصال الوثيق، وعادة ما يُشفى المريض من دون تدخل بعد أسبوعين أو 3 أسابيع.