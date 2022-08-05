رونالدينيو يشعل الأجواء في الإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام - أشعل اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو، حماس الحاضرين في مركز تجاري في كيتو، حيث حل كضيف شرف مسابقة لاستعراض المهارات بكرة القدم لأداء حركات اشتهر بها حين كان لاعبا.

وفي المسابقة، كان على مجموعة من الشباب تقليد حيل نجم المنتخب البرازيلي السابق، الذي دافع عن قمصان عدة أندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان وفلامنجو.

كما أجاب رونالدينيو على أسئلة الشباب حول مسيرته الكروية، وأقر «بالنسبة لي، من دواعي سروري معرفة أن الأطفال يحبون كل ما فعلته في كرة القدم وهذا يجعلني سعيدا للغاية».

وأضاف الدولي السابق، الذي اعتزل اللعب في 2015 بقميص فلومينينسي، «لم يشاهدني البعض منهم وأنا ألعب، لكن بفضل الإنترنت يعرفون كل شيء قمت به».

وثمن رونالدينيو أداء المتسابقين وشكر الجميع على الاحتفاء الذي تلقاه خلال زيارته إلى العاصمة الإكوادورية.

وأثناء زيارته إلى كيتو، تلقى النجم البرازيلي أيضا تكريما من الصليب الأحمر الإكوادوري.