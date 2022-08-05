دي ليخت يحدد سبب رحيله عن يوفنتوس

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الهولندي ماتياس دي ليخت، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ، أسباب اتخاذه لقرار الرحيل عن يوفنتوس، بالرغم من سريان عقده مع النادي.

ولعب دي ليخت مع يوفنتوس 3 مواسم، بينما كان عقده يسري لعامين آخرين، وبالرغم من ذلك، رحل لينضم إلى بايرن ميونخ في صفقة بلغت قيمتها حوالي 77 مليون يورو.

وقال دي ليخت في تصريحاته لمجلة «كيكر» الألمانية: «كان بعقدي مع يوفنتوس عامين آخرين، أصبحت مدافعا متكاملا هناك، لكنني شعرت أن الوقت قد حان لخوض تحد وبيئة جديدة».

وأضاف: «في يونيو الماضي، تواصل معي بايرن ميونخ وكنت مهتما بهم على الفور، عندما تلعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونخ، يكون هناك ضغط دائما، أسلوب اللعب هنا يناسبني لأن الفريق موجه للهجوم».