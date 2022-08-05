دوناروما: أريد البقاء مع باريس لأطول فترة ممكنة

محمد بن مسعود - الدمام - تحدث الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، عن موسمه الثاني في النادي الفرنسي.

وقال دوناروما، في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس»: «أشعر حقا أنني في بيتي هنا وأنني بحالة جيدة. هذا النادي رائع، ولا يمكنك شرح ذلك.. نحن مثل العائلة وأنا سعيد لوجودي هنا، وأريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة وصنع تاريخ لهذا النادي».

وأضاف: «نحن نعمل كثيرا مع المدرب، نحن سعداء بالجهاز الفني الجديد، إنه يحب الضغط العالي، ولا بد لي من تغطية المساحات جيدا، وأنا عملت بالفعل على هذا الأسلوب، لذا لا توجد مشاكل».

واختتم دوناروما: «نحن نعمل مع الدفاع لنكون منسجمين، ونريد استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن، ومع الاعتماد على دفاع من 3 لاعبين، نحتاج فقط إلى تعديل بعض الأشياء».

يذكر أن دوناروما انتقل إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ميلان.