بداية مشوار محفوفة بالمخاطر لحامل اللقب ووصيفه في «البوندسليغا»

محمد بن مسعود - الدمام - ميونخ – (أ ف ب):

يخوض بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، امتحانا صعبا عندما يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت اليوم الجمعة في مستهل الموسم الجديد، بعد نشاط لافت في سوق الانتقالات شهد تخليه مرغما عن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي واستبداله بالسنغالي ساديو مانيه.

ولن تكون رحلة الفريق البافاري مفروشة بالورود إلى أرض فرانكفورت المتوج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مايو الماضي والفائز عليه مرتين في آخر ثلاث مواجهات في الدوري.

وتتباهى جماهير بايرن باللقب العاشر تواليا في شوارع المدينة، من خلال ارتدائها القمصان المؤشرة لهذا الرقم القياسي والتي نفدت من الأسواق.

وعلى غرار بايرن، لن تكون بداية مشوار دورتموند سهلة، كونه يستقبل غدا السبت ثالث الموسم الماضي باير ليفركوزن.

في المقابل، جرد دورتموند، وصيف الموسم الماضي، من سلاحه الفتاك الهداف النروجي إرلينغ هالاند (22 هدفا و8 تمريرات حاسمة) المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنكليزي. حتى محاولات استبداله بالعاجي سيباستيان هالر (28 عاما) القادم من أياكس أمستردام الهولندي باءت بالفشل، بعد اصابته بورم سرطاني في الخصية سيبعده عدة أشهر عن الملاعب.

على رغم ذلك، قال مدرب لايبزيغ الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو ان دورتموند «عزز صفوفه بشكل جيد».

ويرغب لايبزيغ الذي يحل الأحد على شتوتغارت الناجي من الهبوط الموسم الماضي، في تعويض موسمه المتقلب في الدوري والذي انهاه بشق النفس في المركز الرابع بفارق نقطة عن أونيون برلين.