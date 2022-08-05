︎ .





ظهران الجنوب 07 محرم 1443 هـ الموافق 05 أغسطس2022 م واس

شَهِدَتْ محافظتي سراة عبيدة واحد رفيدة بمنطقة عسير- الليلة الماضية – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

01:22ت م

0009 ظهران الجنوب 07 محرم 1443 هـ الموافق 05 أغسطس2022 م واسشَهِدَتْ محافظتي سراة عبيدة واحد رفيدة بمنطقة عسير- الليلة الماضية – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ سالت على إثرها الأودية والشعاب .جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.//انتهى//01:22ت م0009 www.spa.gov.sa/2374700 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / أمطار على محافظتي سراة عبيدة واحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.