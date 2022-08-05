بثنائية رويز.. الفيحاء يفوز على العين الإماراتي وديًا

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حقق نادي الفيحاء الفوز على نظيره العين الإماراتي بهدفين دون مقابل خلال معسكر الفريق الخارجي. وافتتح الإسباني فيكتور رويز التسجيل لصالح نادي الفيحاء في الدقيقة 24 من الشوط الأول. وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة “50” من عمر المباراة. ويخوض نادي الفيحاء في الوقت الحالي معسكرًا تحضيرًا بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد.

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