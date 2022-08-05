ضبط قائد مركبة ظهر وهو يُمارس التفحيط خلال بث تقرير إخباري عن المرور بجازان

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ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة من نوع “شاص” ظهر وهو يمارس التفحيط خلال بث تقرير إخباري عن رفع جودة الطرق والسلامة المرورية في جازان.

وتصادف ظهور قائد المركبة وهو يمارس التفحيط مع بث تقرير إخباري على قناة “الإخبارية”، بأحد طرق بني مالك الجيلية بجازان.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية بجازان زاهر المالكي لـ “أخبار 24“، أن الواقعة حدثت خلال تغطيته لقرار مجلس الوزراء عن إنشاء هيئة الطرق لرفع جودة الطرق و السلامة المرورية، مشيراً إلى أنه تعامل مع الموقف بسرعة بديهة رغم الإزعاج الصوتي الذي تسبب فيه قائد المركبة.

ولفت إلى أنه تعمد عدم النظر إلى الخلف والثبات أمام الكاميرا، موضحاً أنه توقع ما جرى من خلال الصوت دون أن يشاهده، كما اتخذ من الموقف مثالاً على أهمية قرار إنشاء هذه الهيئة وذلك بعد معاودته الحديث مرة أخرى عقب تدارك الأمر.





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Source akhbaar24

