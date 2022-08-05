لاعب برشلونة ينتقل للدوري الأمريكي

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أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي ضم الإسباني ريكي بويج من برشلونة لمدة 3 مواسم ونصف أي حتى ديسمبر 2025. وقال جريج فاني المدير الفني لـ جالاكسي عبر موقعه الرسمي: “يسعدنا الترحيب بريكي في لوس أنجلوس جالاكسي، ريكي لاعب تقني للغاية ومتعلم جيدا ولديه خبرات لا تصدق بالنسبة لعمره”. وأضاف: “ريكي بويج سوف يتناسب بسلاسة مع مجموعتنا وأسلوب لعبنا”. بويج 22 عاما سجل هدفين وصنع 3 في 57 مباراة بقميص برشلونة إجمالا.

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