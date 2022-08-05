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مواعيد مباريات الهلال في الدوري السعودي الموسم الجديد

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محمد الفلاح - نقدم لكم مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

مواعيد مباريات الهلال في الموسم الجديد بالدوري السعودي 

-الجولة الأولى.. الهلال ضد الخليج، يوم الخميس 25 أغسطس


- الجولة الثانية.. الهلال ضد الفيحاء، يوم السبت 31 أغسطس


- الجولة الثالثة.. الهلال ضد الفتح، يوم الأحد 4 سبتمبر


- الجولة الرابعة.. الهلال ضد الوحدة، يوم الجمعة 16 سبتمبر.


- الجولة الخامسة.. الهلال ضد التعاون، يوم الأحد 2 أكتوبر


- الجولة السادسة.. الهلال ضد الاتفاق، يوم الخميس 6 أكتوبر

- الجولة السابعة.. الهلال ضد الشباب، يوم الإثنين 10 أكتوبر.


- الجولة الثامنة.. الهلال ضد الطائي، يوم السبت 15 أكتوبر.


- الجولة التاسعة.. الهلال ضد الباطن، يوم 15-17 ديسمبر


- الجولة العاشرة.. الهلال ضد النصر، يوم 25 -26 ديسمبر


- الجولة الحادية عشر.. الهلال ضد ضمك، 30-31 ديسمبر

- الجولة الثانية عشر.. الهلال ضد الاتحاد، 5-7 يناير

- الجولة الثالثة عشر.. الهلال ضد العدالة، 12-14 يناير


- الجولة الرابعة عشر.. الهلال ضد  أبها، 19-21 يناير
- الجولة الخامسة عشر الهلال ضد الرائد، 2-4 فبراير 

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين متوجًا باللقب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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