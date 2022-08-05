شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الهلال في الدوري السعودي الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقدم لكم مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

مواعيد مباريات الهلال في الموسم الجديد بالدوري السعودي

-الجولة الأولى.. الهلال ضد الخليج، يوم الخميس 25 أغسطس



- الجولة الثانية.. الهلال ضد الفيحاء، يوم السبت 31 أغسطس



- الجولة الثالثة.. الهلال ضد الفتح، يوم الأحد 4 سبتمبر



- الجولة الرابعة.. الهلال ضد الوحدة، يوم الجمعة 16 سبتمبر.



- الجولة الخامسة.. الهلال ضد التعاون، يوم الأحد 2 أكتوبر



- الجولة السادسة.. الهلال ضد الاتفاق، يوم الخميس 6 أكتوبر

- الجولة السابعة.. الهلال ضد الشباب، يوم الإثنين 10 أكتوبر.



- الجولة الثامنة.. الهلال ضد الطائي، يوم السبت 15 أكتوبر.



- الجولة التاسعة.. الهلال ضد الباطن، يوم 15-17 ديسمبر



- الجولة العاشرة.. الهلال ضد النصر، يوم 25 -26 ديسمبر



- الجولة الحادية عشر.. الهلال ضد ضمك، 30-31 ديسمبر

- الجولة الثانية عشر.. الهلال ضد الاتحاد، 5-7 يناير

- الجولة الثالثة عشر.. الهلال ضد العدالة، 12-14 يناير



- الجولة الرابعة عشر.. الهلال ضد أبها، 19-21 يناير

- الجولة الخامسة عشر الهلال ضد الرائد، 2-4 فبراير

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين متوجًا باللقب.