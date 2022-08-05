شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. التراجع عن ضم نجم الجيش ومكافآت لعبور الجونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 4 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها التراجع عن ضم نجم طلائع الجيش بالموسم الجديد.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. تراجع عن ضم بكار واللاعب يقترب من الاتحاد

تراجع مسؤولي نادي الزمالك، عن فكرة التعاقد مع رجب بكار مدافع فريق طلائع الجيش بالفترة المقبلة، بالرغم من أن اللاعب كان ضمن حسابات الفريق في بداية الموسم.

ويرى جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، أن فريقه يمتلك لاعبين أفضل منه في هذا المركز، ليدخل الاتحاد السكندري في مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه خلال الموسم الجديد، ويبدي بكار موافقته على العرض السكندري.



أخبار الزمالك اليوم.. مطالبة باعتزال أيمن حفني بنهاية الموسم



بدأ نادي الزمالك في التحدث مع أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم مصيره بالموسم الجديد، سواء بالاعتزال أو الرحيل.

وطالب الزمالك اللاعب بالاعتزال والتواجد في أي منصب داخل النادي أو رحيله إلى أي فريق حال رغبته الاستمرار داخل الملاعب.

ويرحب حفني بالاعتزال داخل القلعة البيضاء، خاصةً أن عودته للفريق مرة أخرى جاءت من أجل تلك الخطوة، وفي حال تتويج فريقه بلقب الدوري، سوف يعلن اعتزاله وهو محقق تلك البطولة.



أخبار الزمالك اليوم.. مكافآت ضخمة داخل الفريق من أجل عبور الجونة



رصد نادي الزمالك، مبلغ 80 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، حال الفوز ضد الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء قرار مجلس الإدارة في الزمالك، من أجل تحفيز اللاعبين، للتقدم بشكل أكبر نحو تحقيق لقب الدوري، للموسم الثاني على التوالي.

ولم يرصد الزمالك، المكافأة فقط للمشاركين بشكل أساسي، ولكن لجميع اللاعبين، خاصةً أنه يعلم بأن المباراة في الجونة صعبة، في ظل منافسة الأخير أيضًا على صراع الهاربين من الهبوط للقسم الثاني.

