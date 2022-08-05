شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. قرارات قوية بسبب أخطاء التحكيم والمطالب المادية تُعطل رحيل لاعب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الخميس، 4/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها قرارات مجلس إدارة النادي.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. قرارات نارية من مجلس الإدارة بسبب أخطاء التحكيم



وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طلب عاجل إلى إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة إقالة لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، بالفترة المقبلة.

وأكد النادي الأهلي خلال بيان له اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارته، أن لجنة الحكام فقدت نزاهتها ومصداقيتها بالفترة الأخيرة.

- الأهلي يطالب بإقالة لجنة الحكام ويقرر استكمال الدوري بالناشئين

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم ما يلي:

- المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

- المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

- عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

- استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.



أخبار الأهلي اليوم.. سيمبا يرفض استكمال مفاوضاته مع ميكسوني بسبب مطالبه المادية

أوقف نادي سيمبا التنزاني مفاوضاته مع النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل استعارة الموزمبيقي لويس ميكسوني لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وأبدى الأهلي في وقت سابق موافقته على رحيل اللاعب، خاصةً أنه بعيد عن مستواه وهناك رغبة للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

ومنح الأهلي سيمبا الموافقة من أجل التفاوض مع لاعبه السابق، ولكن ميكسوني اشترط الحصول على نفس راتبه داخل التتش من أجل التوقيع.



أخبار الأهلي اليوم.. معلول يخضع للفحص الطبي بعد إصابته ضد فاركو



اشتكى التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من الإصابة ضد فاركو بالدوري العام، من إصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

ويخضع معلول للفحص الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم موقفه سواء بالتواجد في التدريبات أو إراحته قبل مواجهة الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري".

